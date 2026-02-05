Google Photos potrebbe presto permettere di nascondere le etichette di data nella vista principale. L’aggiornamento alla versione 7 sembra puntare a rendere l’interfaccia più pulita e ordinata, senza le fastidiose date che spesso ingombrano lo schermo. Al momento, si tratta di un test e non ci sono ancora conferme ufficiali, ma l’idea di semplificare la visualizzazione potrebbe piacere a molti utenti.

questo approfondimento analizza la possibilità di nascondere le etichette di data nella vista principale di google photos, testata con l’aggiornamento versione 7.62.0.865122296. vengono illustrate le differenze tra la modalità con etichette visibili e quella senza etichette, e si evidenziano gli impatti sull’ interfaccia e sulla selezione delle foto. google photos: test della funzione per nascondere le etichette data nella vista principale. la versione in questione introdurrà una funzione di anteprima che permette di rimuovere le etichette data dalla galleria primaria, offrendo un aspetto più pulito e minimale. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Google photos potrebbe presto offrirti un aspetto più pulito per la tua libreria, ecco la prima anteprima

