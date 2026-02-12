Gli aggiornamenti agli OS 26.3 correggono una falla di sicurezza pericolosissima

Apple ha rilasciato aggiornamenti urgenti per tutti i suoi sistemi operativi, tra cui iOS, macOS e watchOS. Le nuove versioni correggono una falla di sicurezza gravissima, già sfruttata da hacker per attaccare utenti selezionati. Milioni di dispositivi sono ora a rischio se non vengono aggiornati subito.

Allarme Cyber Apple: Corretta Vulnerabilità Critica, Milioni di Dispositivi a Rischio. Apple ha rilasciato aggiornamenti di sicurezza urgenti per tutti i suoi sistemi operativi – iOS, iPadOS, macOS, tvOS, watchOS e visionOS – per risolvere una vulnerabilità zero-day sfruttata da aggressori per colpire utenti specifici. La falla, individuata dal Threat Analysis Group di Google, permetteva l’esecuzione di codice arbitrario sui dispositivi compromessi, aprendo la porta a furti di dati e installazione di malware. Gli aggiornamenti, disponibili a partire da mercoledì 11 febbraio 2026, rappresentano una risposta tempestiva a una minaccia informatica di alto livello.🔗 Leggi su Ameve.eu

Argomenti discussi: Le novità dell’aggiornamento di sistema di Google Play di febbraio 2026; Apple ha rilasciato iOS 26.3 e gli altri OS 26.3 su tutti i dispositivi compatibili; Versioni finali di iOS 26.3, iPadOS 26.3, watchOS 26.3, macOS Tahoe 26.3; È stato rilasciato tvOS 26.3, HomeIn OS 26.3 e visionOS 26.3.

Gli update agli OS 23 correggono una vulnerabilità estremamente ricercataEtichettata come CVE-2026-20700 nel database delle vulnerabilità, la falla consente l’esecuzione di codice nel dyld (Dynamic Link Editor) usato da Apple nei suoi sistemi operativi, inclusi iOS, iPadOS ... macitynet.it

Aggiornamento importante dell'iPhone: iOS 26.3 facilita il passaggio a Android e agli smartwatch di terziCon iOS 26.3, Apple sta distribuendo uno dei più grandi aggiornamenti per iPhone dal lancio di iOS 26 lo scorso autunno. La patch, presumibilmente, migliora la privacy e rende più facile uscire dall'e ... notebookcheck.it

