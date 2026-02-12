giulia saponariu debutta come conduttrice in slovenia dove incontrarla

Giulia Saponariu fa il suo debutto come conduttrice in Slovenia. Dopo aver finito in seconda posizione al Grande Fratello, la giovane si prepara a questa nuova avventura, lasciando alle spalle il reality italiano. La sua presenza in Slovenia segna un passo importante nella sua carriera, che ora si apre a nuove sfide e opportunità all’estero.

Giulia Soponariu: dalla finale del Grande Fratello al debutto da conduttrice in Slovenia. Dopo aver conquistato il secondo posto nell’ultima edizione del Grande Fratello, Giulia Saponariu continua a sorprendere il pubblico con un nuovo e ambizioso capitolo della sua carriera. L’ex concorrente del reality più seguito d’Italia ha infatti debuttato come conduttrice in un importante evento in Slovenia, segnando un passaggio deciso dal ruolo di protagonista sotto i riflettori a quello di padrona di casa sul palco. L’ex gieffina, sarà la conduttrice di una serata di cabaret insieme a Max Cavallari, Gianluca Impastato e Fabrizio Fontana. 🔗 Leggi su 361magazine.com

Approfondimenti su Giulia Saponariu

Ultime notizie su Giulia Saponariu

