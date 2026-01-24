Irene morta a 5 anni mentre passeggiava con la mamma l' autopsia | Respiro spezzato non dovrebbe mai accadere una cosa del genere

Il 23 gennaio, a Crispiano, in provincia di Taranto, si è verificata la tragica perdita di Irene, una bambina di cinque anni. Durante una passeggiata con la madre, Irene è improvvisamente deceduta. L’autopsia ha evidenziato un respiro spezzato, evidenziando la gravità di quanto accaduto. Questa vicenda sottolinea l’imprevedibilità di eventi così drammatici, che lasciano sgomenti famiglie e comunità.

Irene era una bambina di 5 anni ed è morta nella mattinata di venerdì 23 gennaio a Crispiano, in provincia di Taranto. È accaduto in strada: passeggiava con la madre quando all'improvviso ha accusato un malore e si è accasciata. Da circa tre giorni accusava forti mal di testa e inappetenza che avevano destato preoccupazione nei genitori. Sul posto erano intervenuti i soccorritori del 118 che hanno tentato di salvarla con manovre rianimatorie ma non c'è stato niente da fare. Oggi si è svolta l'autopsia per cercare di chiarire le cause di questa tremenda tragedia. L'autopsia Saranno necessari ulteriori esami di laboratorio e approfondimenti scientifici per chiarire le cause della morte della piccola Irene, la bambina di cinque anni deceduta ieri a Crispiano, in provincia di Taranto. 🔗 Leggi su Leggo.it

