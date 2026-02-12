Giovedì grasso arriva la famiglia Pavironica Come cambia la viabilità cittadina

Questa mattina, le strade del centro storico si sono riempite di maschere e colori. La famiglia Pavironica è arrivata puntuale per il tradizionale Carnevale del Giovedì grasso. La viabilità cittadina ha subito alcune modifiche: alcune vie sono state chiuse al traffico per permettere il corteo e la festa. La gente si prepara a vivere un altro giorno di festeggiamenti e allegria.

Giovedì 12 febbraio la Famiglia Pavironica partirà alle 14 da piazza Dante seguita dalle maschere ospiti. Alle 16 il tradizionale sproloquio dal balcone del Municipio Giovedì 12 febbraio torna l’appuntamento del "Carnevale del Giovedì grasso", con l’arrivo in città dal "Bosco di Sotto" della Famiglia Pavironica e il corteo delle maschere lungo lo storico percorso in centro storico. Sandrone e famiglia partiranno in carrozza intorno alle 14 da piazza Dante e, seguiti dal corteo delle maschere ospiti provenienti anche da altre città, percorreranno alcune vie del centro. Per agevolare il passaggio del corteo, lungo il percorso prestabilito la circolazione stradale potrà essere sospesa temporaneamente (escluso i veicoli di soccorso) o subire rallentamenti e sarà vietata la sosta in parte di piazza Dante, sul lato est di via Saragozza e su lato ovest di via Tre Febbraio.🔗 Leggi su Modenatoday.it Approfondimenti su Giovedì Grasso Restringimenti e divieti: ecco come cambia la viabilità cittadina A Lecco, anche questa settimana, si registrano variazioni nella viabilità cittadina. Messina si prepara ai concerti in Piazza Duomo, come cambia la viabilità cittadina Messina si appresta ad accogliere i concerti in Piazza Duomo, con la città che si prepara a vivere momenti di festa e musica. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Giovedì Grasso Argomenti discussi: Il Giovedì Grasso di Viareggio, arriva il terzo corso di carnevale (in notturna); Giovedì grasso, arriva la famiglia Pavironica. Come cambia la viabilità cittadina; Carnevale 2026: tutti gli eventi da giovedì a martedì grasso e i consigli; Vacanze di Carnevale a scuola: calendario e date regione per regione. Giovedì Grasso: origini, significato e tradizioni del Carnevale. IMMAGINI, VIDEO e FRASI divertentiIl Giovedì Grasso rappresenta uno dei momenti più attesi e vivaci del Carnevale, segnando l’inizio del culmine dei festeggiamenti prima della Quaresima. Tra maschere, sfilate, dolci fritti e riti anti ... strettoweb.com Oggi è Giovedì grasso, il giorno che dà il via al CarnevaleIn tutta Italia oggi si celebra il Giovedì grasso, giorno che dà ufficialmente il via ai festeggiamenti del Carnevale. Si tratta di una tradizione molto sentita, soprattutto in città come Venezia. Ma ... savonanews.it Buon giovedì grasso Le “fritoe venexiane”sono frittelle soffici e profumate, fatte con un impasto a base di farina, zucchero, uova, latte, lievito e uvetta, spesso arricchito con pinoli e aromatizzato con grappa o rum. Dopo la frittura, vengono cosparse di zucchero - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.