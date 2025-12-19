Messina si prepara ai concerti in Piazza Duomo come cambia la viabilità cittadina

Messina si appresta ad accogliere i concerti in Piazza Duomo, con la città che si prepara a vivere momenti di festa e musica. Le iniziative natalizie e di fine anno promettono emozioni, mentre le strade si trasformano per garantire sicurezza e fluidità. Questa sera, l'inaugurazione degli eventi vede sul palco I Patagarri, aprendo ufficialmente il calendario di appuntamenti che animeranno il centro cittadino.

© Messinatoday.it - Messina si prepara ai concerti in Piazza Duomo, come cambia la viabilità cittadina Messina si prepara agli eventi natalizi e di fine anno, inaugurati questa sera al Duomo da I patagarri. Eventi che proseguiranno anche il 27 con lo showcase di Irama, seguito da quello di Francesco Gabbani il 29 e da quello con Radio Time 90 previsto il 31 dicembre. Spettacoli che, chiaramente. Messina. Piazza Duomo, prende forma il palco dei concerti - Sono iniziati i lavori per il montaggio del grande palco in Piazza Duomo, il segnale inequivocabile dell'imminente inizio del cartellone dei grandi eventi musicali del Natale 2025.

Caronte & Tourist porta i Patagarri a Messina: concerto gratuito in Piazza Duomo - I Patagarri, il gruppo finalista di X Factor 2024, arriva a Messina con un concerto fissato per venerdì 19 dicembre a Piazza Duomo. msn.com

Gigi D’Alessio raddoppia a Messina - Dopo il boom di richieste per “Gigi Palasport 2026”, l'artista partenopeo ha deciso di restare a Messina per un'altra data. 98zero.com

MESSINA, anche quest'anno, si prepara a vivere la magia del Natale 2025 con una ricca programmazione di eventi musicali, artistici, culturali e tradizionali che coinvolgeranno il centro storico e tra questi un grande concerto che animerà Piazza Duomo. SABA - facebook.com facebook

