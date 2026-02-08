Domenica 8 Febbraio Live Rai Sport | Diretta Gare Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026

Domenica 8 febbraio, Rai trasmette in diretta le gare delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La giornata si svolge su Rai 2 e Rai Sport, con le competizioni live e alcuni speciali serali dedicati agli atleti italiani. Gli appassionati seguono con attenzione le prove e i risultati, pronti a tifare per gli azzurri in questa grande kermesse olimpica.

Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 scandiscono la giornata su Rai 2 e Rai Sport tra gare live, sintesi serali e studi dedicati agli azzurri. In vista del weekend, Domenica 8 Febbraio 2026, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari.

domenica 8 febbraio live rai sport diretta gare olimpiadi invernali milano cortina 2026

