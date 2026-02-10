In viaggio con il cane | i consigli degli esperti per le vacanze
In molte case italiane si prepara già la valigia per le ferie con il proprio amico a quattro zampe. Sempre più persone decidono di portare il cane in vacanza, ma non basta mettere il guinzaglio e partire. Gli esperti suggeriscono di pianificare bene ogni dettaglio, dalla scelta della meta alle abitudini dell’animale. Con qualche accortezza, si può viaggiare senza stress e garantire una vacanza serena a tutta la famiglia.
In viaggio con il cane: un’esperienza sempre più diffusa tra gli italiani, che richiede però una preparazione accurata per evitare stress e pericoli per l’animale domestico. Dagli indispensabili da portare con sé alle precauzioni da adottare sotto il sole, ecco i consigli degli esperti per godersi una vacanza in compagnia del proprio amico a quattro zampe. Andare in vacanza con il proprio cane è un momento atteso sia dal padrone che dall’animale. Tuttavia, questo cambiamento di routine può rappresentare una sfida, soprattutto se non si è adeguatamente preparati. Il cane, infatti, è un animale abitudinario e legato al proprio ambiente domestico.🔗 Leggi su Ameve.eu
Vacanze con il cane: come preparare al meglio il viaggio e i consigli degli esperti per un soggiorno in familia
Durante l’estate, sempre più famiglie decidono di portare il proprio cane in vacanza.
Argomenti discussi: In viaggio con il nuovo catalogo Stat; In viaggio con maschere, sapori e colori tra Lazio e Abruzzo; Botswana: una cascata di emozioni. Da vivere insieme a noi a maggio; Rassegna Cinema senza barriere, al Rosebud il film In viaggio con mio figlio.
Migranti, In Viaggio da te, lungo il percorso dei ragazzini che fuggono e arrivano in ItaliaLa mostra organizzata dall’UNICEF assieme all’Assessorato alle Politiche Sociali e alla Salute di Roma. Sarà visitabile fino al 30 gennaio a Villa Altieri ... repubblica.it
Honda NSX Tribute by Italdesign prosegue il suo viaggio con nuove tappeHonda NSX Tribute by Italdesign prosegue con nuove tappe il suo viaggio simbolico tra eredità e visione futura con un tour in Giappone che giungerà alla Milano Design Week dal 20 al 26 aprile. (ANSA) ... ansa.it
