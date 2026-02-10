In viaggio con il cane | i consigli degli esperti per le vacanze

In molte case italiane si prepara già la valigia per le ferie con il proprio amico a quattro zampe. Sempre più persone decidono di portare il cane in vacanza, ma non basta mettere il guinzaglio e partire. Gli esperti suggeriscono di pianificare bene ogni dettaglio, dalla scelta della meta alle abitudini dell’animale. Con qualche accortezza, si può viaggiare senza stress e garantire una vacanza serena a tutta la famiglia.

In viaggio con il cane: un'esperienza sempre più diffusa tra gli italiani, che richiede però una preparazione accurata per evitare stress e pericoli per l'animale domestico. Dagli indispensabili da portare con sé alle precauzioni da adottare sotto il sole, ecco i consigli degli esperti per godersi una vacanza in compagnia del proprio amico a quattro zampe. Andare in vacanza con il proprio cane è un momento atteso sia dal padrone che dall'animale. Tuttavia, questo cambiamento di routine può rappresentare una sfida, soprattutto se non si è adeguatamente preparati. Il cane, infatti, è un animale abitudinario e legato al proprio ambiente domestico.

Durante l’estate, sempre più famiglie decidono di portare il proprio cane in vacanza.

