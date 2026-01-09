Edipo in scena al Piccolo Teatro dello Scalo

Il 11 gennaio alle ore 18, il Piccolo Teatro dello Scalo ospita la rappresentazione di

Le compagnie teatrali Ex machina teatro e Labirinti teatro di Chieti presentano Edipo. in scena al Piccolo Teatro dello Scalo domenica 11 gennaio, alle ore 18. Edipo è la tragedia di chi, sapendo, non vuole parlare; ma anche di chi non sa e vuole a ogni costo la verità. Tiresia non può vedere.

