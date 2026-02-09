antiche e dolci tradizioni di carnevale in toscana

A Toscana, le tradizioni di Carnevale sono ancora vive e sentite. Durante i festeggiamenti, le famiglie preparano dolci tipici che hanno radici antiche. Le strade si riempiono di profumi e colori, mentre le persone si divertono con sfilate e momenti di festa. È un momento in cui la comunità si riunisce per celebrare con semplicità e allegria.

Durante il Carnevale in Toscana, il calendario si addolcisce con tante specialità della tradizione: dolci simbolo di un rito collettivo che si rinnova ogni anno. Accanto alle ricette più note, ce ne sono alcune entrate stabilmente nell’immaginario gastronomico locale, immancabili sulle tavole carnevalesche, come i Frati fritti o gli zuccherini di Fucecchio. Le prime tracce risalgono a secoli fa, quando nelle case dei contadini si preparavano questi semplici dolci, pensati per la felicità dei più piccoli, che li assaporavano fino all’arrivo della Quaresima. Nel periodo di Carnevale è facile incontrarli nelle vetrine delle pasticcerie e durante le feste di paese, ma se preferite potete realizzarli anche a casa: seguite con calma le nostre ricette, a noi non resta che augurarvi buon Carnevale! Frati Fritti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

