Garlasco l'ex pm Mario Venditti | L'inchiesta su Andrea Sempio è un falso ideologico il colpevole è Stasi

Fanpage.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"L'attuale procedimento contro Andrea Sempio sull'omicidio di Garlasco sconta un peccato originale: ovvero la mancanza di una istanza di revisione che abbia portato alla revoca della sentenza di condanna contro Alberto Stasi": parla l'ex procuratore di Pavia Mario Venditti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

garlasco ex pm marioGarlasco, l’ex pm Mario Venditti: “L’inchiesta su Andrea Sempio è un falso ideologico, il colpevole è Stasi” - "L'attuale procedimento contro Andrea Sempio sull'omicidio di Garlasco sconta un peccato originale: ovvero la mancanza di una istanza di revisione ... fanpage.it scrive

garlasco ex pm marioDelitto di Garlasco, perché per l'ex pm Mario Venditti l'inchiesta su Andrea Sempio è "un falso ideologico" - L'ex pm Mario Venditti, indagato per corruzione nella prima inchiesta su Garlasco, ha definito "falso ideologico" le indagini su Andrea Sempio ... Si legge su virgilio.it

garlasco ex pm marioGarlasco, annullato il terzo sequestro all'ex pm Mario Venditti: cosa cambia nell'inchiesta sulla corruzione - Delitto di Garlasco, annullato il terzo sequestro dei dispositivi elettronici di Mario Venditti, ex pm. Scrive virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Garlasco Ex Pm Mario