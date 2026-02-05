La serie Galaxy S26 potrebbe arrivare già a fine febbraio. Secondo le ultime indiscrezioni, il lancio è previsto per il 25 febbraio. Nel frattempo, trapelano nuovi dettagli sul Galaxy S26 Ultra: il processore potrebbe raggiungere i 4,74 GHz, secondo i benchmark Geekbench. La versione globale dello smartphone si prepara a sbarcare sul mercato, alimentando l’attesa tra gli appassionati.

le indiscrezioni puntano decisamente al lancio della serie galaxy s26 nelle prossime settimane, con una data simbolo fissata per il 25 febbraio. tra le novità emerge un forte sospetto di incremento delle prestazioni, trainato da processori di ultima generazione e da una gestione energetica ottimizzata. sul fronte degli inediti hardware si aggiungono conferme riguardo diverse varianti di chip e configurazioni di memoria, mantenendo comunque una dotazione di memoria non impegnativa per i prossimi anni. un modello dotato di exynos 2600 aveva già mostrato prestazioni interessanti nei test, aprendo la strada a nuove possibilità di potenza, mentre l’adozione globale di soluzioni avanzate resta al centro dell’attenzione. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Galaxy s26 ultra geekbench rivela 4,74 ghz e snapdragon globale

Approfondimenti su Galaxy S26 Ultra

Samsung mostra in anteprima le nuove funzionalità della fotocamera del Galaxy S26 Ultra sui social.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Galaxy S26 Ultra Benchmarks Leak: Snapdragon Still Leads, Exynos Closes the Gap

Ultime notizie su Galaxy S26 Ultra

Argomenti discussi: Galaxy S26 Ultra: Snapdragon 8 Elite Gen 5 vola su Geekbench; Samsung Galaxy S26 coreano con Exynos 2600 passa su Geekbench; Galaxy S26 e S26+: render e specifiche tecniche. Ormai sappiamo tutto!; Sembra che Galaxy S26 Ultra sia in fase di test con Snapdragon 8 Elite prima del lancio nel 2026.

Samsung Galaxy S26 Ultra: prestazioni da urlo, come se la cava rispetto a iPhone 17 Pro?Samsung presenta nuovi teaser sul Galaxy S26, che spicca nei benchmark grazie allo Snapdragon 8 Elite Gen 5 e sarà disponibile in quattro colori. tech.everyeye.it

Samsung Galaxy S26 Ultra ha rivelato un benchmark: Snapdragon 8 Elite Gen 5 batte Apple A19 Pro del 6%Secondo quanto riferito, il Samsung Galaxy S26 Ultra si è fermato su Geekbench, ottenendo punteggi single-core e multi-core di oltre 3.600 e 10.600, rispettivamente. L'elenco Geekbench di Galaxy S26 U ... notebookcheck.it

Samsung Galaxy S25 Ultra – 256GB | Titanium Black Potenza, eleganza e tecnologia senza compromessi. Il nuovo Galaxy S25 Ultra ti offre prestazioni al top, fotocamera avanzata e design premium in titanio. Pagalo come preferisci: In comode rate co facebook

Samsung Galaxy S27 Ultra con scansione del volto "Polar ID" | Rumor x.com