Questa sera alle 18:00 il Galatasaray di Okan Buruk affronta l’Eyupspor nel derby cittadino valido per la ventiduesima giornata della SuperLig turca. I biancoblù cercano punti importanti per consolidare la posizione in classifica, mentre i rivali vogliono sorprendere in casa. La partita si presenta come un’occasione chiave per entrambe le squadre, con molte aspettative sui giocatori in campo.

Il Galatasaray di Okan Buruk apre il turno numero 22 di superlig turca nel nuovo derby cittadino contro l’Eyupspor. Il cimbom ha vinto in scioltezza a Rize nell’ultimo turno trovando la vittoria numero 16 in campionato e mantenendo i 6 punti di vantaggio sul Fenerbahce. Un’altra vittoria in scioltezza maturata nella ripresa e con ancora in gol Osimhen, arrivato a quota 9 e ad. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Galatasaray-Eyupspor (venerdì 13 febbraio 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici

Approfondimenti su Galatasaray Eyupspor

L'incontro tra Eyupspor e Besiktas, valido per il diciannovesimo turno della Süper Lig, si svolgerà lunedì 26 gennaio 2026 alle ore 18:00.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Galatasaray Eyupspor

Argomenti discussi: Pronostico Galatasaray - Eyupspor con quote del match di super lig 13-02-26.

Il #Galatasaray gioca la sua partita di campionato il venerdì alle ore 18:00 in casa; noi invece il sabato alle ore 20:45 e, per di più, fuori casa contro l’#Inter. Veramente allucinante tutto ciò! #SerieA #MarottaLeague - facebook.com facebook

Il #Galatasaray gioca la sua partita di campionato il venerdì alle ore 18:00 in casa; noi invece il sabato alle ore 20:45 e, per di più, fuori casa contro l’ #Inter. Veramente allucinante tutto ciò! #SerieA #MarottaLeague x.com