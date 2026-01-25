Eyupspor-Besiktas lunedì 26 gennaio 2026 ore 18 | 00 | formazioni quote pronostici

L'incontro tra Eyupspor e Besiktas, valido per il diciannovesimo turno della Süper Lig, si svolgerà lunedì 26 gennaio 2026 alle ore 18:00. In questa occasione, verranno analizzate le formazioni, le quote e i pronostici relativi a una partita importante per la classifica del campionato turco. Un confronto che vedrà di fronte due squadre con obiettivi diversi, in un match che promette equilibrio e tendenze interessanti.

Posticipo del diciannovesimo turno di Superlig turca con l’Eyupspor che ospita il Besiktas di Sergen Yalcin. Padroni di casa tornati nei ranghi dopo l’addio di Arda Turan, e che sono in piena lotta per non retrocedere: un attacco da appena 11 gol segnati e 3 sole vittorie stagionali il magro bottino raccolto, con la zona salvezza che comunque dista solamente 2. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

