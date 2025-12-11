Estorsioni e rapine ai genitori per comprare la droga | 40enne ai domiciliari dopo la condanna a 3 anni e mezzo di reclusione

Un uomo di 40 anni, condannato a 3 anni e mezzo di reclusione per estorsioni e rapine ai danni dei genitori, viene arrestato e poi posto agli arresti domiciliari. L’indagine ha evidenziato ripetuti episodi di pressione e furto per finanziare il suo consumo di droga.

Arrestato e condannato per aver, in più occasioni, estorto e rapinato i genitori, viene scarcerato e posto ai domiciliari. La decisione, dopo l'istanza di scarcerazione presentata dall'avvocato Gaspare Lombardo, è stata presa dal tribunale di Agrigento. Il quarantenne di Licata, che in passato. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

