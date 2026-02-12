Funzionario licenziato a Rivergaro Ugl | Pronti a dialogare con il Comune

Il Comune di Rivergaro ha deciso di licenziare il geometra Celso Cappucciati, un volto conosciuto dell’ente locale. La decisione ha suscitato reazioni e ora il sindacato Ugl si dice pronto a parlare con l’amministrazione comunale. La questione resta aperta, ma il sindacato chiarisce di essere disponibile a trovare una soluzione.

«Una mano tesa o un atto dovuto?». Il sindacato Ugl interviene sulla delicata vicenda del geometra Celso Cappucciati, il funzionario storico del Comune di Rivergaro il cui rapporto di lavoro è stato risolto con la delibera di Giunta n. 14 del 9 febbraio. «Nonostante la fermezza del provvedimento – scrive il sindacato in una nota - i vertici dell'Ugl (Autonomie e UTL Piacenza) colgono un segnale importante nelle recenti comunicazioni inviate dal sindaco Andrea Gatti. In una nota del 3 febbraio, infatti, il primo cittadino ha interpretato la richiesta sindacale di un tavolo di emergenza come un "incontro finalizzato a definire la controversia"».

