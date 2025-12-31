Teatro Marrucino Ferrara e Febo | Soddisfazione per il ripristino del contributo straordinario grazie a chi ha votato

Il ripristino di 287.000 euro per il Teatro Marrucino, ottenuto attraverso l’emendamento del capogruppo Pd Silvio Paolucci e il Patto per l’Abruzzo, rappresenta un importante risultato per il settore culturale regionale. La decisione, approvata dal Consiglio regionale nel maxi emendamento sul bilancio di governo, testimonia l’attenzione alle esigenze del teatro e il supporto alle iniziative culturali locali.

«Accogliamo con sollievo e grande soddisfazione la notizia del ripristino dei 287.000 euro destinati al Teatro Marrucino grazie all’emendamento del capogruppo Pd Silvio Paolucci e del Patto per l’Abruzzo, approvato dal Consiglio regionale nel maxi emendamento di governo sul bilancio». Così il. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

MARRUCINO: FERRARA E FEBO, “SOLLIEVO PER RIPRISTINO FONDI, GRAZIE A PAOLUCCI E PATTO PER L’ABRUZZO” - Così, in una nota, il sindaco di Chieti Diego Ferrara e il presidente del Consiglio comunale Luigi Febo. abruzzoweb.it

Teatro Marrucino, il Pd denuncia: "Fondi in drammatico calo nella finanziaria 2026" - Secondo i dati riportati dal Pd, lo stanziamento previsto per il Marrucino passerebbe dai 204 mila euro del 2025 a soli 13 mila euro nel 2026. chietitoday.it