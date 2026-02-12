Le frazioni di Cadimare e Valdellora sono rimaste isolate, con case sommerse dall’acqua e strade bloccate. Pioggia forte e frane improvvise hanno colpito diverse zone, lasciando senza luce e telefoni molti quartieri. La situazione più critica si registra lungo la Via dell’Amore, che rischia di essere isolata completamente. I soccorritori sono al lavoro per mettere in sicurezza le aree più colpite e aiutare le persone rimaste intrappolate.

Quartieri e frazioni allagate, e frane a macchia di leopardo a ricordare quanto sia fragile il territorio. La lunga ondata di maltempo, che da giorni sta riversando centimetri di pioggia un po’ in tutto lo Spezzino, ha presentato il conto. In città, numerosi i quartieri che hanno dovuto fare i conti con gli allagamenti. A Cadimare, l’acqua proveniente della collina, impossibiltata a raggiungere il mare a causa dell’alta marea, si è riversata in via della Marina, allagando fondi e locali al piano terra. Solo nel corso della giornata, quando le condizioni del mare sono migliorate, la situazione è tornata alla normalità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Frazioni sommerse e frane. Cadimare e Valdellora ko. Colpita la Via dell’Amore

Approfondimenti su Cadimare Valdellora

Le recenti nevicate e le condizioni di ghiaccio hanno causato disagi ai pendolari tra Vernio e Mugello.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Cadimare Valdellora

Argomenti discussi: Frazioni sommerse e frane. Cadimare e Valdellora ko. Colpita la Via dell’Amore; Maltempo senza tregua in Spagna: rischio alluvioni e frane, tremila persone evacuate in Andalusia.

Allagamenti e frane dalla città alle frazioni Famiglia evacuata a Casette di Castel TrosinoUn nubifragio si è abbattuto ieri in tutta la provincia. Subissati dalle chiamate i vigili del fuoco che sono stati costretti a rispondere a più di 80 richieste di intervento. Strade chiuse in diverse ... ilrestodelcarlino.it

Video. Le immagini aeree mostrano la devastazione causata da alluvioni lampo e frane in IndonesiaPiogge torrenziali nell’ovest di Sumatra, Indonesia: alluvioni e frane mortali. Numerosi dispersi; migliaia di case sommerse. I soccorsi sono ancora in corso. Giovedì, nella provincia indonesiana di ... it.euronews.com