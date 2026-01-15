Le recenti nevicate e le condizioni di ghiaccio hanno causato disagi ai pendolari tra Vernio e Mugello. Strade chiuse e percorsi alternativi limitati hanno reso difficile la viabilità, in particolare lungo i tratti di Montecuccoli e Mangona. La situazione resta complessa, con ripercussioni sui collegamenti e sui tempi di viaggio, evidenziando le criticità legate alle condizioni climatiche e alla stabilità delle infrastrutture.

La neve e il ghiaccio dei giorni scorsi hanno portato molti disagi a chi si è dovuto recare nel Mugello, con i collegamenti da Vernio ancora chiusi sia da Montecuccoli, sul tratto barberinese dove l’inverno passato si sono verificati diversi cedimenti, che da Mangona, dove un percorso bypass sterrato e non percorribile da tutte le auto, resta la soluzione provvisoria dopo la chiusura del ponte. Chi deve andare ogni giorno a Barberino per lavoro ha continuato ad usare la strada di Montecuccoli, trovandosi davanti a ghiaccio e neve non rimossi, e costretto a fare retrofront sulla Sr 325 per un passaggio migliore, che ad oggi, a meno che non si voglia passare da Montepiano, è quello da Calenzano e le Croci. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Neve e frane, disagi per i pendolari. Strade ko tra Vernio e Mugello

