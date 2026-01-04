Bob | nel 4 a Winterberg vince Francesco Friedrich Baumgartner settimo

Nel fine settimana di Winterberg, Francesco Friedrich ha conquistato la sua seconda vittoria stagionale nel bob a quattro, tornando al successo dopo quasi due mesi. La gara si è svolta nell'ultima giornata del weekend tedesco, dove Friedrich ha dimostrato nuovamente la sua solidità. Baumgartner ha concluso la prova al settimo posto. La competizione ha confermato la competitività dei protagonisti nel circuito di Coppa del Mondo.

Francesco Friedrich ha colto la sua seconda vittoria stagionale in Coppa del Mondo nel bob a 4. Nell’ultima gara del weekend tedesco di Winterberg il padrone di casa è riuscito a tornare al successo che mancava nella specialità da Igls a fine novembre. Una prima run ai limiti della perfezione è stata fondamentale al fuoriclasse teutonico per portarsi a casa il successo, con la gestione nella discesa successiva: 1:49.07 il tempo sul traguardo. Ennesima tripletta tedesca della stagione: secondo è Johannes Lochner, staccato di soli due centesimi, mentre terzo è Adam Ammour a sei centesimi. Lochner resta al comando della graduatoria con 25 lunghezze sul connazionale vincitore oggi. 🔗 Leggi su Oasport.it

Baumgartner guida il team di 14 azzurri verso la prossima tappa di Cdm a Winterberg, debutta il settore femminile.

