Francesca Albanese si difende dalle accuse diffuse contro di lei, definendole diffamatorie. La situazione si è infiammata dopo le parole del ministro francese Jean-Noël Barrot, che ha definito “gravissimo” l’attacco rivolto a un esperto delle Nazioni Unite, chiedendone le dimissioni. Albanese denuncia che dietro tutto ci sarebbero informazioni false e che la Francia sembra aver aperto una vera e propria faglia nel rapporto tra i due Paesi.

Quello che ha detto il ministro francese Jean-Noël Barrot «a nome della Francia è gravissimo, perché è un attacco senza precedenti sulla base di informazioni non veritiere contro un esperto tecnico delle Nazioni Unite che comunque ha un alto rango all’interno del sistema, chiedendone addirittura le dimissioni. E tutto ciò che è stato detto di me è falso, quindi è diffamatorio ». Queste le parole della Relatrice speciale Onu per i Territori palestinesi, Francesca Albanese, ospite di Piazzapulita su La7. «Però sta succedendo che la Francia ha aperto una faglia, perché praticamente dentro questa faglia si sono inserite Germania e Italia».🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Francesca Albanese

La Francia si è scagliata contro Francesca Albanese dopo le sue dichiarazioni su Israele.

Il governo francese ha chiesto ufficialmente le dimissioni di Francesca Albanese, relatrice Onu sui territori palestinesi occupati.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Francesca Albanese

Argomenti discussi: Francesca Albanese: Non ho mai detto che Israele è il nemico dell’umanità. La Francia si scusi; Israele, le parole di Francesca Albanese aprono un caso diplomatico e politico; La Francia chiede le dimissioni di Francesca Albanese da relatrice Onu; 'C'è un nemico comune dell'umanità', le parole sotto accusa di Albanese.

Francesca Albanese si difende: «Contro di me hanno detto cose diffamatorie. La Francia ha aperto una faglia»La Relatrice speciale Onu per i Territori palestinesi ospite a Piazzapulita: «Io errori? Forse non ne ho fatti» ... open.online

Francesca Albanese nel mirino di Parigi: «Lasci l’Onu». La relatrice si difende:«Mai detto che Israele è nemico comune dell’umanità»Al centro della querelle le affermazioni fatte durante un evento organizzato da Al Jazeera. Anche in Italia la vicenda ha avuto eco politica. La Lega ha annunciato la presentazione di una risoluzione ... milanofinanza.it