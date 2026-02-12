Francesca Albanese si difende | Contro di me hanno detto cose diffamatorie La Francia ha aperto una faglia
Francesca Albanese si difende dalle accuse diffuse contro di lei, definendole diffamatorie. La situazione si è infiammata dopo le parole del ministro francese Jean-Noël Barrot, che ha definito “gravissimo” l’attacco rivolto a un esperto delle Nazioni Unite, chiedendone le dimissioni. Albanese denuncia che dietro tutto ci sarebbero informazioni false e che la Francia sembra aver aperto una vera e propria faglia nel rapporto tra i due Paesi.
Quello che ha detto il ministro francese Jean-Noël Barrot «a nome della Francia è gravissimo, perché è un attacco senza precedenti sulla base di informazioni non veritiere contro un esperto tecnico delle Nazioni Unite che comunque ha un alto rango all’interno del sistema, chiedendone addirittura le dimissioni. E tutto ciò che è stato detto di me è falso, quindi è diffamatorio ». Queste le parole della Relatrice speciale Onu per i Territori palestinesi, Francesca Albanese, ospite di Piazzapulita su La7. «Però sta succedendo che la Francia ha aperto una faglia, perché praticamente dentro questa faglia si sono inserite Germania e Italia».🔗 Leggi su Open.online
Approfondimenti su Francesca Albanese
La Francia contro Francesca Albanese per le parole su Israele. Ma ecco cosa ha detto davvero la relatrice Onu
La Francia si è scagliata contro Francesca Albanese dopo le sue dichiarazioni su Israele.
Perché la Francia chiede le dimissioni di Francesca Albanese: cosa ha detto su Israele
Il governo francese ha chiesto ufficialmente le dimissioni di Francesca Albanese, relatrice Onu sui territori palestinesi occupati.
Ultime notizie su Francesca Albanese
Argomenti discussi: Francesca Albanese: Non ho mai detto che Israele è il nemico dell’umanità. La Francia si scusi; Israele, le parole di Francesca Albanese aprono un caso diplomatico e politico; La Francia chiede le dimissioni di Francesca Albanese da relatrice Onu; 'C'è un nemico comune dell'umanità', le parole sotto accusa di Albanese.
Francesca Albanese si difende: «Contro di me hanno detto cose diffamatorie. La Francia ha aperto una faglia»La Relatrice speciale Onu per i Territori palestinesi ospite a Piazzapulita: «Io errori? Forse non ne ho fatti» ... open.online
Francesca Albanese nel mirino di Parigi: «Lasci l’Onu». La relatrice si difende:«Mai detto che Israele è nemico comune dell’umanità»Al centro della querelle le affermazioni fatte durante un evento organizzato da Al Jazeera. Anche in Italia la vicenda ha avuto eco politica. La Lega ha annunciato la presentazione di una risoluzione ... milanofinanza.it
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.