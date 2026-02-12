Frana in via Fra' Generoso traffico in tilt | vigili del fuoco sul posto

Una frana si è verificata questa mattina in via Fra' Generoso a Salerno, creando caos sulla viabilità. I vigili del fuoco sono sul posto per gestire l’emergenza. Il traffico lungo il viadotto Alfonso Gatto è completamente bloccato, con auto ferme in entrambe le direzioni. La strada è stata chiusa per motivi di sicurezza e ancora non si conosce quando sarà riaperta. La zona rimane sotto stretta sorveglianza delle forze dell’ordine.

Detriti sulla carreggiata all'altezza di via Fra Generoso. Vigili del Fuoco al lavoro, nessun ferito. Disagi alla viabilità a Salerno a causa di una frana verificatasi in via Fra' Generoso. Il traffico risulta bloccato in entrambi i sensi di marcia lungo il Viadotto Alfonso Gatto. Non si segnalano danni a persone. Sul luogo dell'evento sono operativi i Vigili del Fuoco e i tecnici della Provincia, attivati per le operazioni di sgombero dei detriti e per valutare la stabilità del versante. In attesa del completamento delle verifiche strutturali e del ripristino della sicurezza stradale, il transito nell'area interessata è sconsigliato.

