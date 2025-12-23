Giugliano voragine in via Colonne | Vigili del Fuoco e Municipale sul posto traffico in tilt

Martedì 23 dicembre, in via Colonne a Giugliano, si è verificata una voragine che ha causato disagi al traffico. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia municipale per gestire la situazione e mettere in sicurezza l’area. La strada rimane temporaneamente chiusa mentre vengono valutate le misure necessarie per intervenire e ripristinare la viabilità.

Disagi nella serata di oggi, martedì 23 dicembre, in via Colonne, dove si è aperta una voragine sull’asfalto causando caos traffico e l’intervento immediato di vigili del fuoco e polizia municipale. Voragine nel punto del cantiere EAV chiuso La voragine si è formata proprio nel tratto interessato fino a poco tempo fa dal cantiere EAV, . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Giugliano, voragine in via Colonne: Vigili del Fuoco e Municipale sul posto, traffico in tilt Leggi anche: Autocisterna in fiamme sul raccordo: vigili del fuoco sul posto, traffico in tilt per ore Leggi anche: Giugliano, incendio in un appartamento di via Labriola: carabinieri e Vigili del Fuoco sul posto Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Giugliano. Cantiere di via Colonne, il supplizio continua: lavori fino al 2025 - Riaprire via Colonne totalmente al passaggio delle auto al confine tra Giugliano, Melito e Sant’Antimo, concludere tutti i lavori entro marzo del 2025 e ripulire la strada della metropolitana dalle ... ilmattino.it Giugliano, gli ingorghi di via Appia: il traffico non si placa - Il tratto a ridosso del centro commerciale Il Molino da due settimane è ancora interdetto alla viabilità dopo il ... ilmattino.it "Salve francesco, mi trovavo a via dante alighieri a villaricca, ero sul mio scooter, sotto la pioggia e all’improvviso io e il mio amico siamo finiti a terra per colpa di una buca… anzi una voragine… ho chiamato la polizia locale al comando dei vigili di villaricca do - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.