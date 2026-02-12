Giuseppe Gilli, con oltre 35 anni di esperienza alle spalle, continua a portare avanti con passione la sua attività artigianale. La sua storia riflette il cuore di un mestiere che si tramanda di generazione in generazione, mantenendo vivo un settore fondamentale per la provincia. Oggi, Gilli si conferma una figura di riferimento nel suo settore, con una realtà che ha resistito nel tempo grazie alla dedizione e alla qualità del lavoro.

Giuseppe Gilli ha la passione e l’esperienza dalla sua parte. È una di quelle storie che raccontano molto dell’artigianato che rappresenta la spina dorsale produttiva della nostra provincia. Specie nell’ Alto Ferrarese. Da sempre iscritto a Confartigianato, Gilli racconta un settore le cui prospettive sono territoriali ma guardano al mondo. Gilli, innanzitutto, di che cosa si occupa la sua azienda? "La mia è un’azienda che lavora a conto terzi e, in sostanzia, lavoriamo nel settore delle saldature di tubi. I nostri prodotti coprono due segmenti di mercato: quello dell’ automotive (i tubi dei condizionatori, per intenderci) e i tubi per l’ oleodinamica dedicati al settore del movimento terra, montati su escavatori e trattori più in generale". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Forza e passione. Gilli, dal 1986: "La mia realtà"

Approfondimenti su Gilli Forza

Enrica Bonaccorti ha condiviso il suo percorso di lotta contro il tumore al pancreas, affrontando con coraggio le sfide della malattia.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Gilli Forza

Argomenti discussi: Forza e passione. Gilli, dal 1986: La mia realtà; Carlotta Gilli tedofora delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026: i trionfi nel nuoto e la passione per lo sci alpino.

Ecco le foto del weekend dai campi: passione, impegno e voglia di crescere. Forza Crema - facebook.com facebook