Come è noto, con 110 voti favorevoli, 66 contrari e 2 astenuti, il Senato ha approvato la Manovra 2026, che ora passa alla Camera per un via libera previsto il 30 dicembre. Ma attenzione: l’iter a Montecitorio sarà di fatto solo formale: per evitare l’ esercizio provvisorio, che coincide con il finire dell’anno, non c’è spazio per alcuna modifica e il testo è praticamente blindato. Perché il testo della Manovra 2026 è definitivo. Teoricamente la Camera dovrebbe procedere all’ esame degli emendamenti, con pareri delle commissioni e con discussioni in aula. Di fatto, però, i giochi sono già stati stabiliti e il testo non è più modificabile, dal momento che la discussione in Senato si è protratta troppo a lungo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Manovra blindata, il testo è definitivo: cosa cambia tra tasse e bonus e quando la approvano

Leggi anche: Manovra, tasse e tagli per finanziare Irpef e Rottamazione, il testo definitivo in Senato

Leggi anche: Manovra 2026 approvata: cosa cambia per pensioni, tasse e nuovi bonus

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Manovra blindata, il testo è definitivo: cosa cambia tra tasse e bonus e quando la approvano - La Manovra del Governo Meloni è stata approvata in Senato e passerà alla Camera in forma blindata: non c’è tempo per alcuna modifica ... quifinanza.it