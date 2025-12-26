Manovra blindata il testo è definitivo | cosa cambia tra tasse e bonus e quando la approvano
Come è noto, con 110 voti favorevoli, 66 contrari e 2 astenuti, il Senato ha approvato la Manovra 2026, che ora passa alla Camera per un via libera previsto il 30 dicembre. Ma attenzione: l’iter a Montecitorio sarà di fatto solo formale: per evitare l’ esercizio provvisorio, che coincide con il finire dell’anno, non c’è spazio per alcuna modifica e il testo è praticamente blindato. Perché il testo della Manovra 2026 è definitivo. Teoricamente la Camera dovrebbe procedere all’ esame degli emendamenti, con pareri delle commissioni e con discussioni in aula. Di fatto, però, i giochi sono già stati stabiliti e il testo non è più modificabile, dal momento che la discussione in Senato si è protratta troppo a lungo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
