Galli sulla difesa del Milan | Eravamo organizzati avevamo fiducia l’uno dell’altro

Giovanni Galli ripercorre gli anni d’oro del Milan di Sacchi, sottolineando l’organizzazione e la fiducia reciproca che caratterizzavano la difesa rossonera. In un’intervista al canale YouTube di Carlo Pellegatti, l’ex portiere analizza i segreti di quella squadra e il ruolo fondamentale della compattezza difensiva nel successo dei rossoneri.

Giovanni Galli, ex portiere del Milan, si è raccontato in una lunghissima intervista ai microfoni del canale YouTube  di Carlo Pellegatti: le sue parole sulla difesa del Milan di Sacchi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

