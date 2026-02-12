Il settore dell’edilizia vive momenti contrastanti. Da una parte, la produzione cresce del 5% rispetto all’anno scorso, dall’altra gli investimenti scendono del 5,3%. La causa principale sono i tagli ai bonus edilizi, che hanno rallentato i lavori di recupero residenziale e reso più complicato per molte famiglie di fascia media trovare una casa. La filiera si divide tra chi ha beneficiato delle risorse e chi invece si trova a fare i conti con le difficoltà.

di Stefano Montanari Il settore dell’edilizia nel 2024 è stato caratterizzato da luci e ombre: mentre la produzione è cresciuta del 5% (ISTAT), gli investimenti sono calati del 5,3% (ANCE) a causa del taglio dei bonus edilizi, che ha penalizzato il recupero residenziale, rendendo al contempo l’accesso alla casa più difficile per le fasce di reddito medie. In controtendenza, le infrastrutture e le opere pubbliche hanno trainato la crescita grazie al sostegno del PNRR. Infine, l’avvio di una riduzione dei tassi d’interesse ha iniziato ad alleggerire la gestione finanziaria delle imprese. Le società modenesi presenti nella Top 500 rispecchiano in pieno il quadro complessivo del settore con le aziende più grandi, operanti sui mercati delle infrastrutture e delle opere pubbliche, in forte espansione, e le aziende più piccole, operanti sui mercati delle abitazioni e delle ristrutturazioni, in grande crisi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Filiera spaccata in due. Anno eccezionale per chi ha beneficiato delle risorse Pnrrr

