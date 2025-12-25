Massari | Mangiare il panettone solo a Natale è come avere una macchina eccezionale e usarla un mese l’anno Il talento? Chi ce l’ha non sa di averlo altrimenti non lavorerebbe come un matto

“Mangiare il panettone solo a Natale è come fare una macchina eccezionale e usarla un mese l’anno ”. Iginio Massari parte da questa metafora per spiegare la sua idea di pasticceria oggi. Lo dice in un’intervista a La Stampa, mentre nel suo laboratorio – dove vigono regole ferree e quotidiane che non ammettono deroghe – continua a controllare impasti e cotture come fa da settant’anni. Massari ha compiuto 83 anni lo scorso agosto. Da settanta vive tra zucchero, creme e lievitati, con una routine immutata: sveglia alle due e mezza del mattino, arrivo in pasticceria, sistemazione di sedie e tavolini, mezza spremuta d’arancia e poi la pianificazione della giornata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

