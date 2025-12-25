Massari | Mangiare il panettone solo a Natale è come avere una macchina eccezionale e usarla un mese l’anno Il talento? Chi ce l’ha non sa di averlo altrimenti non lavorerebbe come un matto
“Mangiare il panettone solo a Natale è come fare una macchina eccezionale e usarla un mese l’anno ”. Iginio Massari parte da questa metafora per spiegare la sua idea di pasticceria oggi. Lo dice in un’intervista a La Stampa, mentre nel suo laboratorio – dove vigono regole ferree e quotidiane che non ammettono deroghe – continua a controllare impasti e cotture come fa da settant’anni. Massari ha compiuto 83 anni lo scorso agosto. Da settanta vive tra zucchero, creme e lievitati, con una routine immutata: sveglia alle due e mezza del mattino, arrivo in pasticceria, sistemazione di sedie e tavolini, mezza spremuta d’arancia e poi la pianificazione della giornata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: Franciacorta Designer Village accende il Natale: solidarietà, magia e il panettone di Iginio Massari
Leggi anche: Chi è Estevao, il talento del Chelsea che ha oscurato Yamal e ha una clausola per il Pallone d’Oro
Il panettone gastronomico di Iginio Massari: come farlo a casa; Panettone artigianale: i migliori del 2025 (pandori inclusi); Ci sono sempre più panettoni firmati dai grandi brand della moda. Ecco quelli del 2025; Il panettone del supermercato è più buono di quello di Iginio Massari? La prova d'assaggio.
Massari: “Mangiare il panettone solo a Natale è come avere una macchina eccezionale e usarla un mese l’anno. Il talento? Chi ce l’ha non sa di averlo, altrimenti non ... - “Mangiare il panettone solo a Natale è come fare una macchina eccezionale e usarla un mese l’anno ”. ilfattoquotidiano.it
Il Natale secondo Iginio Massari Alta Pasticceria - Panettoni, pandoro ed edizioni speciali: la collezione Natale 2025 di Iginio Massari Alta Pasticceria celebra tradizione, tecnica e gusto. globestyles.com
Panettone e pandoro VIP per Natale 2025/ Da Massari a Cannavacciuolo: i dolci più esclusivi - Se cercate un panettone o un pandoro VIP per Natale, ecco una selezione: da Massari a Cannavacciuolo passando per Marchesi ... ilsussidiario.net
Alberi di Natale… da mangiare: 10 idee golose e divertenti https://lacucinaitaliana.visitlink.me/au9k-B #LCIDal1929 - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.