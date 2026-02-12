Files di Epstein | tra sorrisi e documenti cosa nascondono le carte secretate?

In Italia ci si domanda cosa ci siano davvero dietro ai file secretati di Epstein. Dopo settimane di tensioni tra l’amministrazione Trump e l’opposizione, i documenti sono stati finalmente resi disponibili. Ma quello che emerge non è solo una pila di carte, quanto i sorrisi nascosti tra le righe e i segreti che potrebbero cambiare molte convinzioni. La pubblicazione ha acceso di nuovo il dibattito, lasciando tutti con più domande che risposte.

di Rosamaria Fumarola Difficile in questo periodo sottrarsi alla visione dei files di Epstein. Anticipati da un tira e molla riguardo la loro pubblicazione tra l'amministrazione Trump, l'opposizione e i tanti sostenitori dello stesso movimento Maga, hanno creato un eccesso di aspettative, tradite in un primo momento, ma solo in apparenza. Personalmente e a causa del nascondimento di molti dati, maggiore dell'esposizione di quelli fruibili, mi è sembrato di sbirciare tra le foto e le tracce delle vite delle persone, cosa che mi immalinconisce quando, come in questo caso la figura principale di cui si cerca di interpretare l'esistenza non è più in vita.

Il Dipartimento di Giustizia ha reso pubblici oltre 3 milioni di pagine di documenti sul caso Epstein.

Caso Epstein: nuovi documenti sembrano smentire la tesi del suicidio in carcere

