Ogni giovedì, EA rilascia le sfide principali di FC 26, dedicate ai match più rilevanti del weekend. La guida di questa settimana presenta quattro sfide con un costo complessivo di circa 15-20 mila crediti, con premi interamente scambiabili. Questa SBC rappresenta un’opportunità strategica per i giocatori interessati a migliorare la propria squadra e ottenere ricompense utili nel gioco.

Come ogni giovedì, EA ha rilasciato il set di sfide dedicato ai match più interessanti del weekend. Il costo totale si aggira intorno ai 15k-20k crediti, ma i premi sono interamente scambiabili, il che rende questa SBC un passaggio obbligato per ogni giocatore. Strategia di completamento. Ecco come risolvere i 4 puzzle ottimizzando le tue risorse: 1. NEC vs Utrecht (Eredivisie). Consiglio: Usa giocatori argento o oro comuni della Eredivisie o della Eerste Divisie (seconda divisione olandese). Ti basta un solo olandese e poi puoi completare la rosa con giocatori dello stesso campionato ma di club diversi per rispettare il limite di max 2 per club. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26 Incontri Principali: La guida alle 4 sfide della settimana (8 gennaio 2026)

Leggi anche: FC 26 SBC: Incontri Principali – Pacchetti dalle Grandi Sfide!

Leggi anche: FC 26 SBC “Incontri Principali”: Le 4 Sfide Settimanali dei Campionati Europei!

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

EA FC 26 Prediction Incontri Principali Per Le SBC In Arrivo L’8 Gennaio; EA FC 26 Prediction TOTW 16 Elenco Candidati Per La Sedicesima Squadra Della Settimana; EA FC 26 Evoluzione Equilibrista Lista Giocatori Ed Obiettivi; EA FC 26 Evoluzione Forze Fresche Elenco Giocatori Ed Obiettivi.

FC 26 Incontri Principali: la guida per sbloccare i pacchetti con City-Chelsea e Lazio-Napoli - È giovedì, e come ogni settimana EA Sports ha rilasciato la sfida Incontri Principali. imiglioridififa.com