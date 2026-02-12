Farnesina-Poste Italiane firmato protocollo d’intesa per promuovere export italiano

Oggi a Roma, Farnesina e Poste Italiane hanno firmato un accordo per aiutare le PMI italiane a esportare di più. Le due istituzioni si impegnano a mettere in campo strumenti e servizi che facilitino l’accesso ai mercati esteri. La firma arriva in un momento in cui le piccole e medie imprese vogliono rafforzare la loro presenza all’estero, e l’accordo punta a semplificare le procedure e a dare più supporto concreto.

Farnesina e Poste Italiane: Un Patto per l'Export delle PMI. Roma, 12 febbraio 2026 – Un'intesa strategica tra il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) e Poste Italiane è stata siglata oggi a Roma per potenziare l'export delle piccole e medie imprese italiane. L'accordo mira a semplificare l'accesso ai mercati esteri e a rafforzare la competitività del sistema produttivo nazionale attraverso una sinergia tra diplomazia economica e capacità logistiche avanzate. Un Nuovo Piano d'Azione per l'Internazionalizzazione. La firma di questo protocollo d'intesa rappresenta un passo significativo per l'economia italiana, in un momento in cui l'internazionalizzazione delle imprese è una priorità cruciale per la crescita.

