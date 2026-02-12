Farmaci in Italia 359 registri di monitoraggio Foce

L’Italia si appoggia sui dati reali per migliorare la medicina. Sono stati creati 359 registri di monitoraggio dei farmaci, che raccolgono informazioni utili per la ricerca e l’uso più preciso dei medicinali. La speranza è di offrire trattamenti più efficaci e personalizzati ai pazienti italiani, grazie a questa rete di dati.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.