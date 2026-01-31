Alluvioni e prezzi immobiliari | il rischio idrogeologico si trasforma in fattore economico nel mercato delle abitazioni

Negli ultimi mesi, le alluvioni hanno portato ad un aumento delle preoccupazioni tra gli acquirenti di case in diverse zone del paese. Le scorrerie d’acqua e i danni causati dal maltempo fanno salire i prezzi delle proprietà in aree considerate a rischio. Molti compratori ora pensano anche a quanto possa costare mettere in sicurezza una casa contro le alluvioni, e questo influenza le decisioni di acquisto. La tendenza si sta facendo sentire, portando a un mercato immobiliare sempre più sensibile alle condizioni ambientali.

Il prezzo delle abitazioni in Italia sta subendo una trasformazione profonda, guidata non solo da fattori economici tradizionali ma anche da un elemento sempre più determinante: il rischio idrogeologico. Negli ultimi mesi, studi condotti da istituti di ricerca e analisi del mercato immobiliare hanno rilevato che le zone soggette a inondazioni, frane o eventi meteorologici estremi stanno registrando una riduzione significativa del valore delle proprietà. A livello nazionale, in particolare nelle regioni del Nord e del Centro, dove il clima è diventato più instabile, gli acquirenti stanno iniziando a considerare la sicurezza geologica come un fattore chiave nella decisione d’acquisto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

