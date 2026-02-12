Faenza completata la rimozione dei detriti alla chiusa di Errano

Questa mattina a Faenza sono stati completati i lavori di rimozione dei detriti alla Chiusa di Errano. Gli operai hanno terminato le operazioni di pulizia e messa in sicurezza, che si sono svolte martedì e mercoledì. Durante gli interventi, hanno rimosso grandi quantità di legname, rami e tronchi trascinati a valle dalle piene del fiume Lamone di fine settimana scorsa. Ora, la chiusa è libera da ostacoli e pronta a reggere eventuali nuove piene.

Una piccola porzione di detriti ancora presente verrà rimossa non appena il calo del livello del fiume permetterà di operare in sicurezza Si sono conclusi i lavori di messa in sicurezza e pulizia presso la Chiusa di Errano. Gli interventi, svoltisi nelle giornate di martedì e mercoledì scorso, si sono resi necessari per rimuovere l'ingente accumulo di legname, rami e tronchi trasportati a valle dalle piene del fiume Lamone di fine anno. L'operazione è stata coordinata dal Servizio Infrastrutture dell'Unione della Romagna Faentina, Settore Lavori Pubblici, che ha incaricato una ditta per lo sgombero dei detriti.

