Questa sera alle 20,30 si conoscono i numeri vincenti dell’estrazione VinciCasa di lunedì 2 febbraio 2026. Il concorso permette di vincere una casa indovinando 5 numeri su 40. I giocatori sono in attesa di scoprire se sono tra i fortunati che potranno coronare il sogno di una casa tutta loro.

Estrazione VinciCasa oggi 2 febbraio 2026. I numeri vincenti Superenalotto. Stasera, lunedì 2 febbraio 2026, alle ore 20,30 va in scena l'estrazione del gioco VinciCasa, concorso che permette di vincere una vera e propria casa indovinando 5 numeri su 40. Esatto: in caso di vittoria gran parte dell'importo deve essere investito in uno o più immobili. Ma quali sono i numeri vincenti dell'estrazione di oggi? Di seguito i numeri vincenti di oggi, lunedì 2 febbraio 2026, alle ore 20,30 (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti): NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE 1 FEBBRAIO 2026 ESTRAZIONE 31 GENNAIO 2026 ESTRAZIONE 30 GENNAIO 2026 ESTRAZIONE 29 GENNAIO 2026 ESTRAZIONE 28 GENNAIO 2026 Estrazione VinciCasa di oggi 2 febbraio 2026: come funziona.

© Tpi.it - Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 2 febbraio 2026

Questa sera alle 20,30 si conosceranno i numeri vincenti dell’estrazione VinciCasa di domenica 1 febbraio 2026.

Ecco i numeri vincenti dell’estrazione VinciCasa di oggi, 9 gennaio 2026.

Argomenti discussi: VinciCasa, l’estrazione di martedì 27 gennaio; VinciCasa: nessun ‘5’ nel concorso del 30 gennaio, otto player lo sfiorano; VinciCasa, l’estrazione di venerdì 30 gennaio; VinciCasa: il ‘5’ manca nel concorso del 29 gennaio, in dodici lo sfiorano.

