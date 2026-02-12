Esibisce una patente polacca ma è falsa scatta la denuncia e il fermo amministrativo dell' auto

Mercoledì mattina, una pattuglia della Polizia Locale di Gatteo ha fermato un’auto sul viale delle Nazioni. Alla guida c’era un uomo che ha mostrato una patente polacca falsa. La polizia ha immediatamente allertato le autorità competenti, denunciando il conducente e mettendo sotto fermo amministrativo il veicolo. L’intera operazione si è conclusa in breve tempo, ma ha portato a un risultato importante contro le frodi sui documenti di identità.

Un controllo di routine che si trasforma in un’operazione di polizia giudiziaria. Mercoledì mattina, intorno alle ore 10:30, una pattuglia della Polizia Locale di Gatteo, impegnata nel servizio di vigilanza sul territorio, ha proceduto al controllo di un veicolo sul viale delle Nazioni in località Gatteo Mare. Alla guida dell'auto un cittadino di origini straniere che, con apparente tranquillità, ha esibito alla Municipale una patente polacca. Ma l’occhio esperto degli agenti non si è lasciata convincere: alcuni dettagli del documento non risultavano infatti coerenti. L'automobilista è stato quindi accompagnato al Comando per verifiche più approfondite dove accertamenti tecnici hanno confermato i sospetti iniziali: la patente era falsa.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Approfondimenti su Gatteo polizia Ha la patente sospesa, ne esibisce una falsa emessa in Polonia: scoperto e denunciato Un individuo con patente sospesa è stato scoperto mentre utilizzava un documento falso emesso in Polonia. Un record: guida l'auto sottoposta per 15 volte a fermo amministrativo e con la patente revocata 30 anni fa Durante un controllo di routine, gli agenti della polizia locale hanno scoperto un veicolo con un record insolito: sottoposto a fermo amministrativo 15 volte e associato a una patente revocata 30 anni fa. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Parma, San Leonardo: esibisce patente internazionale falsa. Denunciata. Lancio: Non è bastato un documento (falso) per ingannare gli agenti. Durante i controlli nel quartiere San Leonardo, la Polizia Locale di Parma ha fermato una donna che guidava se - facebook.com facebook Il signor Adelante è pregato di esibire patente e libretto di Tysonismo, questo è "quel Caino" mentre Niang rubava i minuti di Tyson con un cartonato 50x40 in camera con impronta e autografo: x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.