Eseguita l' ispezione sotto al ponte al mare danneggiato resta chiuso FOTO

Questa mattina, i tecnici hanno controllato il ponte del mare di Pescara, danneggiato durante le operazioni di ripascimento delle scogliere. Il ponte resta chiuso a pedoni e biciclette da ieri, e l’ispezione serve a capire come intervenire. Nel frattempo, nessuno può attraversarlo, e le autorità stanno valutando i prossimi passi.

A occuparsene è stato l'ingegnere Luca Marinini, partner dello studio De Miranda (quello che ha progettato l'opera, inaugurata nel 2009), con un rilievo visivo e fotografico È stata eseguita nella giornata di giovedì 12 febbraio una ispezione al ponte del mare di Pescara, danneggiato da un mezzo impegnato nelle operazioni di ripascimento delle scogliere e quindi interdetto da ieri a pedoni e bici.A effettuarla è stato l'ingegnere Luca Marinini, partner dello studio De Miranda (quello che ha progettato l'opera, inaugurata nel 2009), con un rilievo visivo e fotografico. Lo scopo del sopralluogo, eseguito direttamente dentro l'impalcato metallico, era di verificare l'effettivo danno alle strutture.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Approfondimenti su Pescara Ponte

