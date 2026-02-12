Empoli | avvocati in guerra con i colleghi pisani Che non vogliono un Tribunale empolese

Gli avvocati di Empoli e della Valdelsa si scontrano con i colleghi di Pisa. Da tempo, l’Associazione degli Avvocati di Empoli spinge per avere un tribunale tutto loro, ma i pisani si oppongono. Questa mattina, l’Aaev ha commentato con rammarico il comunicato del Consiglio dell’Ordine di Pisa, che respinge con forza il progetto. La questione rimane aperta e infiamma gli animi tra le due parti.

