Empoli | avvocati in guerra con i colleghi pisani Che non vogliono un Tribunale empolese
Gli avvocati di Empoli e della Valdelsa si scontrano con i colleghi di Pisa. Da tempo, l’Associazione degli Avvocati di Empoli spinge per avere un tribunale tutto loro, ma i pisani si oppongono. Questa mattina, l’Aaev ha commentato con rammarico il comunicato del Consiglio dell’Ordine di Pisa, che respinge con forza il progetto. La questione rimane aperta e infiamma gli animi tra le due parti.
“La posizione dell’ordine pisano appare ispirata da una logica meramente campanilistica e difensiva, estranea all’interesse generale dei cittadini e delle imprese del territorio. Il Tribunale a Empoli non è un’iniziativa strumentale o corporativa, ma la volontà di offrire un servizio più efficace a un’area vasta con un forte tessuto produttivo e un rilevante contenzioso civile e commerciale”, spiegano dall’Associazione. Inoltre, secondo l’Aaev, la posizione dell’ordine di Pisa “non coincide con quella della larga maggioranza dei professionisti” dell’area “i quali guardano con favore all’ipotesi di istituzione del Tribunale di Empoli”. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Approfondimenti su Empoli Avvocati
Andrea Sempio e i 14 «punti di contatto» con Chiara Poggi, il Dna e gli oggetti nella villetta a Garlasco: cosa vogliono dimostrare i suoi avvocati
Genova, vogliono vedere i figli che il tribunale dei minori gli ha tolto e assaltano l'ospedale, arrestati
Ultime notizie su Empoli Avvocati
Empoli: avvocati in guerra con i colleghi pisani. Che non vogliono un Tribunale empoleseL'Associazione degli Avvocati di Empoli e della Valdelsa (Aaev), da anni impegnata nel dialogo con il Ministero della Giustizia per istituire un nuovo tribunale a Empoli (Firenze), esprime rammarico ... firenzepost.it
Tribunale a Empoli, Mantellassi all'Ordine avvocati Pisa: Richiesta trasversale e legittimaL'appello: Mi aspetto che tutte le forze politiche che a Empoli si sono espresse per l’apertura del tribunale ora difendano questa scelta ... gonews.it
IL CASO / Il Tribunale di Empoli avrebbe la competenza su 15 comuni: perché gli avvocati pisani bocciano l'ipotesi - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.