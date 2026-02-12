Eileen Gu si conferma come la protagonista indiscussa delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, non solo per le medaglie vinte, ma anche per il suo stile impeccabile. I suoi stivali total black sono tra le tendenze di questa stagione e attirano l’attenzione di tutti. Mentre gli atleti si sfidano sulle piste, lei si distingue anche per il look, dando un ritmo tutto suo alla manifestazione.

È stato chiaro fin dall’inizio: il protagonista delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina non è solo lo sport, ma anche lo stile. Complici i social o la città che ospita i giochi invernali, gli sportivi una volta tolti scarponi e tuta da sci si rivelano icone di stile. Se siete attenti alle ultime tendenze il nome Eileen Gu di sicuro vi sarà familiare. La fresca vincitrice della medaglia d’argento nello sci freestyle ha consolidato la sua carriera sulla neve e non solo. Fuori dalle piste da sci Eileen Gu è una delle modelle più ricercate tanto da essere diventata testimonial di maison di lusso come Louis Vuitton, Tiffany & Co. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Eileen Gu, regina delle Olimpiadi e di stile. I suoi stivali in total black sono le it shoes su cui puntare questo inverno

Approfondimenti su Eileen Gu

A 23 anni, Eileen Gu si sta facendo notare come la sportiva più pagata delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Uscire con la pioggia diventa più facile e anche più cool grazie ai nuovi modelli di stivali.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Eileen Gu

Argomenti discussi: Eileen Gu, la regina del freestyle a Milano Cortina: guadagna 23 milioni di dollari (tutti con gli sponsor, solo 100mila dollari con lo sci); Eileen #Gu, la regina del freestyle, guadagna 23 milioni di dollari (tutti con gli sponsor, solo 100mila dollari con lo sci) Sul New York Times. È americana ma anche cinese, e fa anche la modella. È un caso commerciale mai visto https://www.ilnapolista.it/2026/0; Eileen Gu, la Principessa della Neve tra passerelle e freestyle: chi è la star di Milano Cortina; L'argento di Eileen Gu nello slopestyle, chi è la regina del freestyle globale cinese e americana da 23 milioni di dollari.

L'argento di Eileen Gu, la regina del freestyle da 23 milioni di dollariChi è Einleen Gu vincitrice dell'argento olimpico nello slopestyle femminile, nata a San Francisco ha passaporto americano e cinese e guadagna cifre record ... sport.virgilio.it

La regina del freeski Eileen Gu si rialza dopo una caduta e si prende il pass per la finale di lunedìSul primo rail del Livigno Snow Park, alla primissima curva della sua Run 1, Eileen Gu scivola via in un attimo. Nessun boato, solo un respiro trattenuto che percorre la conca del Mottolino come un’on ... lasicilia.it

Eileen #Gu, la regina del freestyle, guadagna 23 milioni di dollari (tutti con gli sponsor, solo 100mila dollari con lo sci) Sul New York Times. È americana ma anche cinese, e fa anche la modella. È un caso commerciale mai visto https://www.ilnapolista.it/2026/0 - facebook.com facebook