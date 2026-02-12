San Valentino si avvicina, ma per molti l’amore si dimostra giorno dopo giorno, non solo in questa ricorrenza. Chi ha passato oltre tre decenni con il proprio partner sa che ci vogliono pazienza e forza, anche quando l’amore fa male. Non basta un gesto o una data speciale, bisogna coltivare il sentimento con costanza e dedizione, anche nei momenti difficili.

San Valentino è vicino, ma io credo che l’amore vada dimostrato tutto l’anno con gesti semplici. Dopo 33 anni con mia moglie Betta so che servono anche pazienza e forza. A volte però l’amore può ferire, come per Rocío Muñoz Morales dopo la fine con Raoul Bova, ma resta sempre la speranza di ritrovare luce. Tra pochi giorni è San Valentino e già ci sono le nuove proposte per fare un regalo alla propria innamorata. Già su questo numero vedete qualche consiglio con abiti, ma anche gioiellini molto carini, che si possono permettere anche i ragazzi più giovani. Poi ci sono i cioccolatini, i dolci, i fiori. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Editoriale: San Valentino, amare anche quando fa male

La fine di una relazione non arriva senza dolore, anche quando sappiamo che è la scelta giusta.

Indossare i calzini durante il sonno è una scelta che può influire sulla qualità del riposo e sul benessere generale.

