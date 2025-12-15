Homeschooling buono scuola da 300 a 1.700 euro in base all’ISEE Ecco la proposta di legge della Lega Sasso | 16mila studenti già coinvolti in Italia

La proposta di legge della Lega prevede un sostegno economico per l'istruzione parentale, con un contributo che varia da 300 a 1.700 euro in base all’ISEE. Attualmente, circa 16mila studenti italiani seguono questa modalità di apprendimento, scelta sempre più diffusa tra le famiglie che cercano un percorso educativo su misura.

Il deputato della Lega, Rossano Sasso, capogruppo in commissione Scienza, Cultura e Istruzione e primo firmatario della proposta di legge della Lega sull'istruzione parentale, ha dichiarato che "in Italia sono circa 16mila gli studenti che seguono percorsi di istruzione parentale, una scelta diffusa e radicata tra le famiglie che desiderano un approccio personalizzato per i propri figli". Il parlamentare ha spiegato che la Lega ha presentato una PDL che introduce misure concrete per il sostegno economico a questo tipo di istruzione. L'articolo Homeschooling, buono scuola da 300 a 1.700 euro in base all’ISEE. Orizzontescuola.it

Boost Your Skills with Homeschool Helper

A volte sembra davvero di assistere a un circo mediatico: titoli sensazionalistici, zero fatti, e la solita narrativa stantia sul homeschooling. La verità è semplice: quando non si conosce un mondo, si inventano scene da cabaret per riempire spazio. Peccato c - facebook.com facebook