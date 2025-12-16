mc escher tra arte e scienza

La mostra presso il MUDEC di Milano esplora il rapporto tra arte e scienza nell’opera di M.C. Escher. Dal 25 settembre 2025 all’8 febbraio 2026, l’esposizione presenta le fonti di ispirazione del celebre artista, evidenziando come le sue creazioni riflettano un affascinante intreccio tra mondi visivi e concettuali.

© Ilgiorno.it - M.C. Escher. Tra arte e scienza

(MUDEC Museo delle Culture, 25 settembre 2025 - 8 febbraio 2026) La mostra illustra le fonti d’ispirazione del grande artista M.C. Escher, dagli esordi nell’Art Nouveau e nei paesaggi italiani, fino alle sue celebri opere di tassellazioni e illusioni ottiche. Attraverso 90 opere tra incisioni, acquerelli, xilografie e litografie. Si sottolinea anche il legame con l’arte islamica, che, grazie a simmetrie e ripetizioni, ha permesso all’artista di superare la rappresentazione naturalistica della realtà, fondendo arte e matematica. Ilgiorno.it

M.C. Escher. Tra arte e scienza | Conosciamo l'artista

Escher torna a Milano dopo dieci anni: al Mudec la mostra “Tra arte e scienza” - Tra arte e scienza”, in programma al Mudec dal 25 settembre 2024 all’8 febbraio 2026. affaritaliani.it

Escher al Mudec di Milano, l’artista dell’illusione in una mostra tra arte e scienza - Uno degli artisti più affascinanti e riconoscibili del Novecento, noto per le sue architetture impossibili, illusioni ottiche, tassellazioni e metamorfosi Milano, 24 settembre 2025 – Torna a Milano, ... ilgiorno.it

MUDEC - Museo delle Culture. . Visita “M.C. Escher. Tra arte e scienza”, la grande mostra dedicata al genio olandese che seppe trasformare la realtà in un gioco di forme e illusioni. Oltre 90 opere per ripercorrere la sua straordinaria carriera: dalle prime influe - facebook.com facebook