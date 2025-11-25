Lorenzo Buffon l’Inter si esprime in ricordo del portiere Il cordoglio del club nerazzurro per l’ex calciatore scomparso

Inter News 24 Lorenzo Buffon, ex portiere dell’Inter, è scomparso nelle scorse ore. L’Inter lo ricorda con un comunicato ufficiale sul proprio sito. La scomparsa di Lorenzo Buffon, uno dei portieri più rappresentativi del calcio italiano degli anni ’50 e ’60, ha profondamente toccato l’ambiente interista. La società nerazzurra, attraverso una nota ufficiale, ha espresso il proprio cordoglio e si è stretta attorno alla famiglia dell’ex estremo difensore, ricordandone la figura di atleta esemplare e uomo di grande carisma. Un addio che segna la fine di una pagina storica, legata a un’epoca gloriosa del calcio italiano e alla nascita della leggendaria Grande Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lorenzo Buffon, l’Inter si esprime in ricordo del portiere. Il cordoglio del club nerazzurro per l’ex calciatore scomparso

