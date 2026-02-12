Durante una festa a Ravenna, una ragazza di 16 anni ha denunciato di essere stata violentata da un 17enne. La procura aveva chiesto di archiviare il caso, ma il giudice ha deciso di non accogliere questa richiesta. Ora il fascicolo rimane aperto e si andrà a un’udienza che si terrà alla fine del mese al tribunale per i Minori di Bologna.

L’opposizione all’ archiviazione del caso è stata ritenuta "ammissibile". La sorte del fascicolo per violenza sessuale aggravata aperto dalla denuncia di una studentessa 16enne ravennate, dovrà dunque passare al vaglio di apposita udienza fissata per fine mese al tribunale per i Minori di Bologna. Lo ha deciso il gip Chiara Alberti alla luce della richiesta in tal senso depositata il primo ottobre scorso dall’avvocato Aldo Guerrini. In particolare secondo il legale, il materiale in mano alla procura bolognese, era già di per sé "solido e sufficiente". E la richiesta di archiviare, evidenziava "una serie di lacune". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Durante una festa: "Violentata da 17enne". Il gip non archivia il caso della 16enne

Approfondimenti su Violenza Sessuale

Il Gip Alberto Lippini ha deciso di archiviare l'inchiesta sui dieci dirigenti di Italgas coinvolti nella tragedia di Ravanusa del dicembre 2021.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Violenza Sessuale

Argomenti discussi: Durante una festa: Violentata da 17enne. Il gip non archivia il caso della 16enne; Bimbo di 5 anni drogato e violentato da 10 uomini a una festa chemsex accompagnato dal padre: orrore a Lille; Violenza sessuale di gruppo, calciatori assolti ma nel collegio c'era un magistrato non togato: il processo per stupro è tutto da rifare; Follia alla festa del cioccolato. Pugni e testate per un telefonino.

Francia, padre droga figlio di 5 anni e lo fa violentare da 10 uomini durante una festaLeggi su Sky TG24 l'articolo Francia, padre droga figlio di 5 anni e lo fa violentare da 10 uomini durante una festa ... tg24.sky.it

Orrore: bimbo di 5 anni drogato e violentato dal padre e da altri nove uominiUna vicenda agghiacciante è emersa ai danni di un bimbo di 5 anni, drogato e violentato dal padre e da altri uomini ad una festa. newsmondo.it

Grave episodio di sicurezza durante la festa di Carnevale a Pezze di Greco Riceviamo e pubblichiamo una lettera su un increscioso incidente avvenuto durante la sfilata dei carri di Carnevale a Pezze di Greco lo scorso 8 febbraio https://www.osservatoriooggi - facebook.com facebook