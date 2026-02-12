A poche settimane dal rientro, l’Inter ha già le idee chiare su Dumfries. I dirigenti nerazzurri contano di riaverlo presto in squadra e sperano che possa tornare utile fin da subito. La società ha in mente un piano preciso e aspetta solo che l’olandese torni in condizione.

Inter News 24 Dumfries, in casa Inter hanno una precisa speranza in vista del rientro dell’olandese: lo spiffero da Appiano Gentile. Il lungo calvario di Denzel Dumfries sembra finalmente giunto alle battute finali. L’esterno olandese, lontano dai campi dal lontano 9 novembre, sta ultimando il percorso di recupero per tornare a disposizione di Cristian Chivu in un momento cruciale della stagione. Con l’Inter a quota 58 punti, il ritorno del “treno” di Rotterdam potrebbe offrire quella spinta fisica necessaria per lo sprint finale verso la seconda stella. Dumfries vede il rientro: Chivu aspetta il vero Denzel, ma Luis Henrique non molla la fascia. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Dumfries, spunta il retroscena: l’Inter ha una precisa speranza sull’olandese. Ecco quale

