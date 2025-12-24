Venezia arriva il comunicato | il club garantisce massima solidità economica in vista della sessione di mercato

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venezia, nota ufficiale del club: rassicurati i tifosi sulla piena solidità finanziaria in vista del mercato. Tutti i dettagli Il Venezia ha pubblicato una nota ufficiale sul proprio sito per fare chiarezza sulla situazione finanziaria del club. Il comunicato arriva in risposta alla valutazione della nuova commissione indipendente incaricata di monitorare i conti delle società, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

venezia arriva il comunicato il club garantisce massima solidit224 economica in vista della sessione di mercato

© Calcionews24.com - Venezia, arriva il comunicato: il club garantisce massima solidità economica in vista della sessione di mercato

Leggi anche: Perin Genoa: sondaggio del Grifone per il portiere della Juventus! I possibili scenari sul mercato in vista della sessione di gennaio

Leggi anche: Lookman Galatasaray, l’ex obiettivo del mercato Juve può approdare in Turchia? Tutta la verità in vista della sessione di gennaio

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Reyer Venezia, Jordan Parks rivalutato tra tre settimane per una lesione muscolare ai flessori della coscia sinistra; LBA, i 15 club si schierano a favore di Gherardini e contro il comunicato di Trapani; Comunicato ufficiale Luparense, arriva l'esperto difensore Barison; Venezia, osservatori di tre club europei al Penzo per visionare Doumbia.

venezia arriva comunicato clubVenezia, arriva il comunicato: il club garantisce massima solidità economica in vista della sessione di mercato - Venezia, nota ufficiale del club: rassicurati i tifosi sulla piena solidità finanziaria in vista del mercato. calcionews24.com

venezia arriva comunicato clubIl Venezia rassicura sul mercato: “Situazione finanziaria di assoluta solidità” - Il Venezia, tramite un comunicato ufficiale, ha rassicurato i propri tifosi sull'assoluta solidità del club in vista del mercato ... gianlucadimarzio.com

venezia arriva comunicato clubVenezia, nota ufficiale sui conti: “Situazione solida, pronti a operare nel mercato di gennaio” - Arriva la presa di posizione del Venezia in merito al giudizio della nuova commissione indipendente sui conti dei club che imposto per il mercato di gennaio. tuttomercatoweb.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.