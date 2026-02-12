Doppio oro e storia azzurra | Lollobrigida tra le grandi di sempre alle Olimpiadi Invernali

Francesca Lollobrigida ha conquistato due medaglie d’oro alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, scrivendo un’altra grande pagina nella storia dello sport italiano. La sua performance ha emozionato il pubblico e confermato il suo ruolo tra le grandi del momento.

Francesca Lollobrigida ha scritto un’altra pagina indimenticabile dello sport italiano ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. La pattinatrice azzurra ha infatti aggiunto l’oro nei 5000 metri dopo quello conquistato qualche giorno fa nei 3000 di speed skating, risultato che pochi atleti italiani sono riusciti ad ottenere nella storia delle Olimpiadi Invernali. Con questi due titoli, Lollobrigida si unisce a una ristretta élite di atleti italiani capaci di vincere due ori nello stesso appuntamento olimpico, entrando così in un “club” davvero esclusivo. Il raggiungimento di due medaglie d’oro nella stressa Olimpiade Invernale è un’impresa che richiede non solo talento, ma anche costanza, e la possibilità di fare multiple nella stessa disciplina.🔗 Leggi su Sportface.it

