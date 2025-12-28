Rapina furto e violenza | scattano quattro denunce e un arresto

Durante le festività natalizie, i Carabinieri di Udine hanno intensificato i controlli nel centro storico e sulle strade, al fine di garantire la sicurezza pubblica. Questa attività ha portato all’identificazione di comportamenti illeciti, con quattro denunce e un arresto. Le misure adottate testimoniano l’impegno delle forze dell’ordine nel mantenere un ambiente sicuro per cittadini e visitatori.

In occasione delle festività natalizie, i Carabinieri del Comando provinciale di Udine hanno rafforzato in modo significativo i servizi di controllo del territorio, impiegando numerose pattuglie sia nella vigilanza stradale sia nei servizi appiedati nelle vie del centro storico.

