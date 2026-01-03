Juventus Lecce Spalletti nel post partita | Bisogna migliorare dal punto di vista delle scelte Il rigore di David? Ecco cosa penso

Dopo il match tra Juventus e Lecce, Luciano Spalletti ha commentato il pareggio ai microfoni di Dazn, sottolineando la necessità di migliorare le scelte di gioco. L’allenatore ha anche espresso il suo punto di vista sul rigore sbagliato da David, evidenziando aspetti da migliorare per affrontare meglio le partite future. Le sue considerazioni offrono uno sguardo chiaro e obiettivo sulla prestazione della squadra e sulle aree di intervento.

Juventus Lecce, Spalletti ai microfoni di Dazn è intervenuto sul pareggio dei bianconeri e ha parlato anche del rigore sbagliato da David Intervenuto ai microfoni di Dazn, Luciano Spalletti nel post partita Juventus Lecce ha commentato il pareggio dei bianconeri. ERRORI – «Quando siamo dentro l’area di rigore, dove passa la palla lo dobbiamo un po’ . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Juventus Lecce, Spalletti nel post partita: «Bisogna migliorare dal punto di vista delle scelte. Il rigore di David? Ecco cosa penso» Leggi anche: Conferenza stampa Spalletti post Juve Lecce: «Tento di non essere devastato dal risultato. Non colpevolizzo la scelta sul rigore. David e Cambiaso? La pressione la subirebbe chiunque» Leggi anche: Juventus-Lecce 1-1, David sbaglia un rigore. Brusca frenata per Spalletti La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Spalletti: Contro il Lecce non sarà facile. Possiamo ancora migliorare; Spalletti: Mercato? Non mi aspetto niente. Sono venuto qui con dei patti; Serie A | Pisa-Juventus | I numeri del post partita; La conferenza stampa di Luciano Spalletti alla vigilia di Juventus-Lecce. Juventus-Lecce, Spalletti difende David: "È un rigorista, io sto con lui" - L'allenatore bianconero prende le difese di David, protagonista del rigore calciato malamente contro il Lecce: "È un rigorista e li calcia benissimo: sto con lui e con chi glielo ha lasciato. sport.sky.it

Juve, Spalletti: "David è un rigorista! Dovevate batterlo voi..." - La squadra bianconera si è trovata di fronte un Falcone in grande spolvero che oltre a rendersi protagonista di diverse ... fantacalcio.it

Juventus, chi è il rigorista? Spalletti: "David, Locatelli e Yildiz sanno batterli" - La domanda sorge spontanea dopo la gara che i bianconeri hanno gettato al vento contro il Lecce per un errore. tuttomercatoweb.com

Juve, tutto molto assurdo, ma c'è da riflettere Il commento del Direttore @guido_vaciago su Juventus-Lecce #Juventus #Lecce #Tuttosport x.com

Le pagelle di Juventus-Lecce 1-1: David sbaglia il rigore, McKennie risponde al gol di Banda - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.