Ferrara lapidario | Juve senza personalità e intensità Scudetto? Ritengo che sia un discorso inutile

Juventusnews24.com | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. Le parole dell’ex bianconero. Ciro Ferrara, nel salotto di Dazn, ha commentato così la sconfitta della Juventus a Napoli. Le sue parole « Ho visto assenza di personalità nella Juve. La Juve non ha saputo rispondere all’intensità avversaria. La Juventus può lottare per lo Scudetto? Ritengo inutile fare questo tipo di discorsi, deve risollevarsi nel morale e anche nella condizione di alcuni suoi uomini ». Leggi anche: Marchisio: «Spalletti non si fida di David e mi ha sorpreso la scelta di mettere Cabal. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

ferrara lapidario juve senza personalit224 e intensit224 scudetto ritengo che sia un discorso inutile

© Juventusnews24.com - Ferrara lapidario: «Juve senza personalità e intensità. Scudetto? Ritengo che sia un discorso inutile»

Scopri altri approfondimenti

"Con Tudor distruggevi il gioco", "Juve, ricordati Agnelli": Hernanes-Ferrara senza dubbi - La Juventus inaugura al meglio l’era Spalletti conquistando i primi tre punti grazie al successo per 2- tuttosport.com scrive

Ferrara: 'Juve-Samp? Sarà una gara difficile per entrambe' - Ciro Ferrara, ex difensore ed allenatore della Vecchia Signora ha parlato della sfida fra i bianconeri e i blucerchiati in programma domani alle 12:30. Riporta calciomercato.com

Cerca Video su questo argomento: Ferrara Lapidario Juve Senza