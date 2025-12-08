Ferrara lapidario | Juve senza personalità e intensità Scudetto? Ritengo che sia un discorso inutile

. Le parole dell’ex bianconero. Ciro Ferrara, nel salotto di Dazn, ha commentato così la sconfitta della Juventus a Napoli. Le sue parole « Ho visto assenza di personalità nella Juve. La Juve non ha saputo rispondere all’intensità avversaria. La Juventus può lottare per lo Scudetto? Ritengo inutile fare questo tipo di discorsi, deve risollevarsi nel morale e anche nella condizione di alcuni suoi uomini ». Leggi anche: Marchisio: «Spalletti non si fida di David e mi ha sorpreso la scelta di mettere Cabal. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

